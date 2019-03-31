31 Mart 2019, 20:26
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Siirt'in Baykan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet...

Siirt

Siirt'in Baykan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Ali Erol kazandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Ali Erol kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Ali Erol 917, HDP adayı Remzi Sarsılmaz 790, Saadet Partisi adayı Zeki Göktaş 711 oy aldı.

-Erol'un özgeçmişi-

1966 yılında Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ormanpınar köyünde dünyaya gelen Mehmet Ali Erol, ilk ve orta okulu Baykan'da, liseyi Siirt'te tamamladı.

İstanbul ve Kocaeli'de ticaretle uğraşan Erol, bir süre Baykan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığı görevini yaptı. AK Parti'den 2009-2014 yılları arasında Baykan Belediye Başkanlığı yaptı. Erol, evli ve 8 çocuk babasıdır. Mehmet Ali Erol, AK Parti, Siirt, Baykan, Güncel
Kaynak: AA