Siirt'in bazı köylerinde sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle Siirt 'in Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı 14 köy ile mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ve Şirvan ilçelerinde, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının bulunması, malzemelerinin ele geçirilerek tahrip edilmesi maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarıyurt, Yarımca, Topraklı, Toptepe, Kanihiyar, Kasımlı, Bölücek ile Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Kömürlü, Bayındır, Yaygın, Gözlüce, Çöğürlü, Ormanlı köyleri ve mezraları bölgelerinde 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - SİİRT