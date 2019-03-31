Siirt'in Pervari İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Siirt
'in Pervari
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Teyyar Özcan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Teyyar Özcan bin 987, İYİ Parti
adayı İsmail Bilen
bin 407, CHP
adayı Şevket Beytekin
61 oy aldı.
Özcan'ın öz geçmişi -
Teyyar Özcan, 1975 yılında Pervari ilçesinde doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Pervari ilçesinde tamamlayan Özcan, 2014 yılında AK Parti'den Pervari Belediye Başkanı seçildi.
Özcan, evli ve 6 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA