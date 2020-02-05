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Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

05.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:24Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi
'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği bildirildi.
Yağış nedeniyle ilçe genelinde okulların 5 Şubat'ta bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Ayrıca ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak.
3 köyde okullar tatil
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek, Beşağaç ve Güneyyaka köylerinde de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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