Siirt'in Tillo İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İdham...

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Siirt'in Tillo ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İdham Aydın kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, İdham Aydın 697, bağımsız aday Mehmet Emin Aydın 534 oy aldı.İdham Aydın'ın özgeçmişiSiirt'in Tillo ilçesinde doğan Aydın, ilk ve orta öğrenimini Tillo'da, lise öğrenimini ise Siirt'te tamamladı.Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Aydın, 1987 yılında Türkiye Petroller AŞ'de işe başladı. 1990 yılında Tillo'da Milli Gençlik Vakfı'nın ilçe teşkilatını kuran Aydın, 1994 yılında Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu.Aydın, 2015 yılında Tillo'daki ara seçimlerde AK Parti'den Tillo Belediye Başkanı seçildi.