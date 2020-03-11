SİİRT 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldı
'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldıSİİRT İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik, 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlattı.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldı
SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik, 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonda, 12 jandarma özel harekat timi, 15 jandarma komando timi, 12 güvenlik korucusu, 5 asayiş jandarma komando timi ve 2 polis özel harekat timi olmak üzere toplam 46 operasyonel tim görev alıyor. 480 personelin katıldığı operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceği ifade edildi.
SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik, 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonda, 12 jandarma özel harekat timi, 15 jandarma komando timi, 12 güvenlik korucusu, 5 asayiş jandarma komando timi ve 2 polis özel harekat timi olmak üzere toplam 46 operasyonel tim görev alıyor. 480 personelin katıldığı operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SİİRT 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldı
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