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Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan mayın imha edildi.

16.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:34
Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi

Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan mayın imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi kırsalında "Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" düzenlendi.

İlçeye bağlı Çetinkol köyü Geva Tepe bölgesinde teröristlerce patlayıcı maddeyle güçlendirilen anti tank mayını tespit eden ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Patlayıcının, olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imhası gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Eruh, PKK, Güncel
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