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Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan baskı düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

20.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:02
Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Siirt 'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan baskı düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" düzenlendi.
Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.
Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) el yapımı patlayıcı düzeneğini imha etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Baykan, Siirt, PKK, Güncel
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