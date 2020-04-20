Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan baskı düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.
20.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:02
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" düzenlendi.
Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.
Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) el yapımı patlayıcı düzeneğini imha etti.
Kaynak: AA