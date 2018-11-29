Siirt" Kitabı Yayımlandı

Siirt Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adnan Alkan'ın "Bir Kent Coğrafyası Araştırması Siirt Kenti" adlı kitabı çıktı.
Alkan, yaptığı açıklamada, kent coğrafyası araştırma ilkelerine göre ele alınan ve Siirt'i konu edinen kitabın 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.
Kitabın 5 bölümden ve 275 sayfadan oluştuğunu ifade eden Alkan, "Çalışmanın ilk aşamasını kentin doğal çevre şartlarının değerlendirilmesi, ikinci aşamasını demografik analizler, üçüncü aşamasını kent dokusu analizleri, dördüncü aşamasını kentsel fonksiyon analizleri ve beşinci aşamasını kentsel fizyonomi analizleri oluşturuyor." dedi.
Kitabın sadece Siirt'e değil, Siirt'e benzeyen kentler için de yararlı olacak sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini aktaran Alkan, şöyle konuştu:
"Çalışmamızda Siirt'in fizyonomik ve fonksiyonel özellikleri, kentin yeri, gelişimi ve çevresiyle olan ilişkileriyle birlikte incelenerek ortaya konuluyor. Buna ek olarak yörenin coğrafi özelliklerinin kentin sosyo-ekonomik hayatını nasıl şekillendirdiği, ortaya çıkan sorunlarla birlikte belirlemek ve buna yönelik çözümlemeler yapmak çalışmanın temel hedefleri arasında bulunuyor."
Alkan, kente yönelik bilimsel çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Siirt Üniversitesi,Siirt
29 Kasım 2018 Perşembe 13:37