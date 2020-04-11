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Siirt Kızılay şubesinden kan bağışı çağrısı

Siirt Kızılay şubesi, kan bağışında yaşanan düşüş nedeniyle kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve genç gönüllüleri kan bağışında bulunmaya davet etti.

11.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:36
Siirt Kızılay şubesinden kan bağışı çağrısı
Siirt Kızılay şubesi, kan bağışında yaşanan düşüş nedeniyle kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve genç gönüllüleri kan bağışında bulunmaya davet etti.

Şube başkanı Nihat Altunç, Kızılay Kan Merkezi ve Güres Caddesi'nde konuşlanan kan bağışı tırında bağışların kabul edildiğini belirterek, "Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde başta kamu kurum olmak üzere sivil toplum örgütleri ve genç gönüllülerden destek bekliyoruz. Sağlıklı her vatandaşımızın sosyal izolasyon kurallarına uyarak kan bağış noktalarında kan vermesini önemle talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Siirt, Güncel
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