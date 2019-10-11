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Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüSİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.10.2019 17:54
Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangının ardından olay yerine gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yetkilerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Siirt kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kuran-ı Kerim, İtfaiye, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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