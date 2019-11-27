Haberler » Güncel » Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe - Haber

Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.

27.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:50Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe
Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında yapıldı.
Yıldızhan, birliğin 2019 yılı faaliyet raporunun ibra edildiği mecliste, 2020 yılı yatırım plan programı ile 7 milyon 635 bin lira olarak belirlenen tahmini bütçenin okunup onaylandığını belirtti.
Toplantıda, merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerileri görüşüldü.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Zihni Yıldızhan, Siirt Merkez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:44 Ümraniye'de yangın paniği; yoğun dumanda mahsur kalanlar kurtarıldı
16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"
16:44 Ümraniye'de yangın paniği; yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
16:44 DHA YURT BÜLTENİ-19
16:44 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VİZYONER'19 PROGRAMINDA KONUŞTU (2)
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:45:15