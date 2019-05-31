Siirt merkezli 3 ilde tefecilere operasyon: 18 tutuklama

Kaynak: İHA

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Siirt merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Kurtalan ilçesinde tefecilik, yağma, nitelikli yağma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tehdit suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi.Açıklama, "14 Mayıs 2019 günü Siirt-Kurtalan, İstanbul ve Muğla-Marmaris il ve ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklanmış 4 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Mayıs 2019 günü Saat 06.00 sıralarında Kurtalan ilçe merkezinde bulunan 6 noktada 4 şüpheliye yönelik Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla icra edilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet 100 çarpı 87 ebatlarında sözde bölücü terör örgütünü PKK simgeleyen bez parçası, 13 adet 350 bin lira değerinde alacak-verecek belgesi, 5 adet 103 bin lira eğerinde banka dekontları, 12 adet başkasına ait tapu senedi ve araç satış sözleşmesi, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - SİİRT