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Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 15'i tutukladı.

20.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:27
merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 15'i tutukladı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik 1 Aralık 2018'da yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da operasyon düzenlendi.
Siirt Batman, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı "Narko-Kıran 56" operasyonunda 47 kişi, diğer tarihlerde 5 kişi olmak üzere 52 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki İşlemleri tamamlanan 30 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
15 kişi tutuklanırken, 9 kişiye ev hapsi verildi. 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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