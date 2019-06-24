Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Siirt
merkezli 6 ilde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı. Eruh
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt'in Eruh ve Pervari
, Antalya
'nın Kepez
ve Alanya
, Mersin
'in Akdeniz
ve Toroslar
, Van
'ın İpekyolu
, İstanbul
'un Gaziosmanpaşa
ile Batman
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Firari 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.