Siirt merkezli 6 ildeki terör operasyonu: 23 gözaltı

Siirt
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari
ilçeleri, Antalya
'nın Kepez
ve Alanya
ilçeleri, Mersin
merkez ile Akdeniz
ve Toroslar
ilçeleri, Batman
, Van
'ın İpekyolu
ilçesi ile İstanbul
'un Gaziosmanpaşa
ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski HDP
'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Firari 10 şüphelinin bulunması için operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA
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