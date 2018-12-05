Siirt Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Siirt
merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik Siirt ve Batman
'da 2'si önceden tutuklu 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Siirt ve Kurtalan
ilçesi ile Batman ve Kozluk
ilçesindeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, biri kuru sıkı 2 tabanca, 2 av tüfeği, 242 fişek, 30 metre uzunluğunda saniyeli ve infilaklı fitil, 5 bağlantı kabloları mevcut elektrikli ve mekanik fünye ile tarihi eser niteliği taşıyan vazo ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Siirt
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:26