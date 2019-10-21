Haberler » Güncel » Siirt merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Siirt merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Siirt merkezli 5 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

21.10.2019 15:42Siirt merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
Siirt merkezli 5 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Siirt, Batman, Muğla, İzmir ve Giresun'da 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerce 28 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:35 Şehitler memleketlerine uğurlandı
16:34 Yıldız Teknik Üniversitesi akademik yıl açılış töreni
16:34 AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi
16:34 Uşak Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
16:34 Ara Güler, Tünel'de fotoğrafseverleri bekliyor
16:29 Palandöken Belediyesi'nden vefa örneği
16:29 Avcılardan Mehmetçiğe tam destek
21.10.2019 16:36:40