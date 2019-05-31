Siirt merkezli tefecilik operasyonu

Siirt
merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt, Batman
, İstanbul
ve Muğla
'da "tefecilik", "yağma", "nitelikli yağma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tehdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon sürüyor.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında alınan şüpheli, müşteki ve mağdur beyanları çerçevesinde zanlıların bir kısmının suça konu senet, belge, doküman ve diğer suç unsuru malzemeleri, akraba ve yakınlarının evleri ile tespit edilen depolarda sakladıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Kurtalan
ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 6 adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi daha yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada terör örgütü PKK
'yı simgeleyen bez parçası, 350 bin lira tutarında 13 senet, 103 bin lira tutarında 5 banka dekontu, 12 tapu senedi ve araç satış sözleşmesi ile 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca, jandarma ekipleri 14 Mayıs
'ta Siirt merkezi ile Kurtalan ilçesi, Batman, İstanbul ve Muğla'daki 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'si tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
Güncel