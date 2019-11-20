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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 15'i tutuklandı

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 15'i tutuklandı.

20.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:14Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 15'i tutuklandı
merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik 1 Aralık 2018'de yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da 7'si kamu görevlisi 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen "Narko-Kıran 56" operasyonunda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 15'i tutuklandı, 9'una ev hapsi verildi, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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