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Siirt Müftülüğünden tecrübe paylaşımı toplantısı

Siirt Müftülüğünce din görevlilerine yönelik tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi.

24.10.2019 11:22Siirt Müftülüğünden tecrübe paylaşımı toplantısı
Siirt Müftülüğünce din görevlilerine yönelik tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi.

Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Mehmet Fatih Tunç, camilerin sadece beş vakit namaz kılınan mekanlar olmadığını aktardı.

Tunç, tecrübe paylaşımı toplantılarının, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012'den bu yana uygulanmaya başladığını hatırlatarak, cami hizmetlerinde verimliliği artırmak, örnek projelerin paylaşılarak yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ülkenin dört bir yanında toplantılar düzenlendiğini aktardı.

Toplantıda din görevlileri Mecit Bozkurt, Mehmet Yıldız ve Yasin Aşka çalışmalar hakkında din bilgilendirme yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Fatih, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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