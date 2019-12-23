Haberler » Güncel » Siirt öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı - - Haber

Siirt öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı -

Öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı - Siirt'te ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş ve kediler için 400 yuva yaptı.

23.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:03
Öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı -
'te ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş ve kediler için 400 yuva yaptı.
Kent merkezdeki Feyzi Çakmak Orta Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle sokak hayvanları ve kuşlar için 400 yuva yaptı. Kış aylarında kedi ve kuşların barınmaları için yapılan yuvalar kentin belirli noktalarına yerleştirilecek. Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, öğretmen ve öğrencilere yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Atik, Öğrencilerin yaptığı bu örnek davranışı kutluyorum. Öğretmenleri ile beraber sokak hayvanlarına sahip çıktılar ve hayvanlar için yapılan bu evler kentimizin çeşitli bölgelerine dağıtılacaktır. Bu sayede kedi ve kuşlarımız kışın yuva bulmakta zorlanmayacak. Okul yönetimini, öğrencileri ve öğretmenleri kutluyorum dedi.
Yuvaları biriktirdikleri harçlıklarla yaptıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Gizem Altın, Öğretmenlerimizin desteğiyle bu yuvaları yaptık. Kendi biriktirdiğimiz harçlığımızla malzeme aldık. Yaptığımız kedi ile kuş evlerini Siirt'in dört bir yanına yerleştireceğiz diye konuştu. Öğrenciler ile birlikte bir toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını anlatan öğretmen Funda Altıntaş, şunları söyledi Öğrencilerimiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 400'e yakın kuş ve kedi evi yaptık. Amacımız kedileri sokaklardan korumak, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, tattırmak ve çocuklarımıza bu farkındalığı göstermekti. Siirt'in değişik yerlerine koyacağımız bu kedi ve kuş evleri sayesinde toplumsal farkındalık yaratmaktır ve hayvanlar ile ilgili dikkat çekmektir.
Siirt öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı -

Siirt, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27   Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2) - Haber
11:26   Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu - Haber
11:26   Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Haber
11:26   Afganistan'da seçim sonuçlarına tepkiler - Haber
11:23   Hisarcık'ta balıkçıl kuşları ilgi odağı - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
23.12.2019 11:32:26