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Siirt okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddiasına soruşturma

Okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddiasına soruşturmaSİİRT'in Kurtalan ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde okul müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp, aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

06.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:09
Okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddiasına soruşturma
SİİRT'in ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde okul müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp, aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.
Sosyal medyaya yüklenen bir ses kaydında, Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp, cevap verenlere aşağılayıcı ifadeler kullanarak, hakaret ettiği duyuluyor. Ses kaydının sosyal medyadan yayılması üzerine valilik inceleme ve soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan, Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi'nde, okul mküdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili olarak valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.
Siirt okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddiasına soruşturma

Anadolu Lisesi, Kurtalan, Güncel

Kaynak: DHA


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