Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
15.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:46
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Siirt Şehir Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma hızlı başlayan Mardin Büyükşehir Başakspor 34. dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 87. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Harun'un penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.
Taraftarlar, seyircisiz oynanan maçı sahaya yakın binaların balkon ve çatı katında izledi.
Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de izledi.
Siirt Şehir Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma hızlı başlayan Mardin Büyükşehir Başakspor 34. dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 87. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Harun'un penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.
Taraftarlar, seyircisiz oynanan maçı sahaya yakın binaların balkon ve çatı katında izledi.
Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de izledi.
Kaynak: AA
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