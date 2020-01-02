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Siirt Özel İdarespor'da transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 12 Bingölspor'dan Ramazan Kaya'ı transfer etti.

02.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:02 Siirt Özel İdarespor'da transfer
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Özel İdarespor, 12 Bingölspor'dan Ramazan Kaya'ı transfer etti.

Kulüp başkanı Hifzullah Canpolat, orta saha oyuncusu Kaya'yı takımın renklerine kattıklarını belirterek, şöyle dedi:
"3 futbolcu transfer ettik, forvette bir futbolcuyla da görüşmelerimiz sürüyor. Kulüp yönetiminin teknik heyetle yaptığı istişare sonucu 12 Bingölspor'un orta saha oyuncusu Ramazan Kaya'yı transfer etme kararı aldık. Renklerimize kattığımız Kaya önümüzdeki günlerde takımın kamp çalışmalarına katılacak. Sahada baskılı bir futbol ortaya koyan Özel İdarespor'u bu yıl mutlak şampiyonluğa yükselteceğiz."

Ramazan Kaya, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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