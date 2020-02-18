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Siirt Özel İdarespor'da transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Hoçvanspor'dan Adem Parlak'ı transfer etti.

18.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:31Siirt Özel İdarespor'da transfer
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Özel İdarespor, Hoçvanspor'dan Adem Parlak'ı transfer etti.

Kulübün sportif direktörü Ahmet Erten, takımı bir üst lige çıkaracak kadroyu güçlendirdiklerini belirtti.

Forvet oyuncusu Parlak'ı takımın renklerine kattıklarını aktaran Erten, "Grupta şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen takım son transferle kadrosunu güçlendirdi. İkinci devrede üç transfer gerçekleştirdik. Ancak forvette eksiğimiz vardı. Kulüp yönetiminin teknik heyetle yaptığı istişare sonucu Adem Parlak'ı da renklerimize katarak transfer defterini kapattık. Siirt Özel İdarespor'u bir üst lige çıkarmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." şeklinde konuştu.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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