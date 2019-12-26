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Siirt Özel İdarespor'da transfer çalışmaları

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor'da transfer çalışmaları sürüyor.

26.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:32 Siirt Özel İdarespor'da transfer çalışmaları
Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Özel İdarespor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, takımın ikinci devre hazırlıklarının kamp ve transfer çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi.

3 futbolcuyla temas halinde olduklarını belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Grupta iyi bir mücadele veren takım ilk devreyi 31 puanla ikinci sırada bitirdi. Kamp ve transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımın bu yıl şampiyon olması için teknik heyetle yaptığımız görüşmeler sonucu yeni transferler yapmayı planlıyoruz. 3 futbolcuyla görüşmelerimiz sürüyor. Valimiz Ali Fuat Atik'in büyük destek verdiği takım ikinci devrede çok daha etkili bir futbolla futbolseverlerin karşısına çıkacak. El birliğiyle takımı bir üst lige çıkarmak için tüm çabaları saf ediyoruz."

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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