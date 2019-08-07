Siirt Özel İdarespor'da yeni transferler tanıttı

Siirt
Özel İdare spor
'da yeni transferler kamuoyuna tanıtıldı.
Vali Ali Fuat Atik, Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor'a alınan futbolcuları kulüp tesislerinde ziyaret etti.
Siirt'i amatörden bir üst lige taşımak için güçlü bir kadro kurduklarını aktaran Atik, geçen yıl Ağrı 1970 Spor'u şampiyon yapan Seyithan Özdaş ile anlaştıklarını, 9 futbolcuyu takımın renklerine kazandırdıklarını söyledi.
Özel İdarespor'un tüm Siirtlilerin takımı olduğunu, basın camiasından ve Siirtlilerden takıma destek beklediklerini dile getiren Atik, şunları kaydetti:
"Siirt'in spor altyapısının güçlendirilmesi için bölge takımlarında bulunmayan, içinde yüzme havuzu, spor tesisi olan bir kompleksi yaptık. Tesisin ikinci etap projesi de başladı. Amacımız ilimizde genç cevherlerini Türk futboluna kazandırmaktır. Bu konuda gerek basın camiası gerek Özel İdarespor yönetici ve sporseverlerle el ele vererek takımı şampiyon yapacağız. Özelikle burada sporseverlere sesleniyorum, maçlar centilmenlik içinde geçsin. Bu takım hepimizindir. Geçen yıl iyi bir ekiple ligde güzel maçlar çıkarmamıza rağmen şansız mağlubiyetle beklediğimizi bulamadık. İnşallah bu yıl bunu telafi edeceğiz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ediyoruz."
Özel İdare Genel Sekreteri ve kulüp başkanı Hifzullah Canpolat, kulübün fahri başkanı Atik'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, takımın başarısı için herkesin desteğine başvuracaklarını aktardı.
Takımın teknik sorumlusu Seyithan Özdaş da kendisini bu görev getirenlerin beklentilerini boşa çevirmeyeceğini, şampiyonluk için ellerinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.