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Siirt Özel İdarespor'dan sporseverlere davet

Siirt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.

05.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:44Siirt Özel İdarespor'dan sporseverlere davet
Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.
8 'ta Siirt Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek maçın şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığını belirten Canpolat, şunları kaydetti:
"Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral sağladı. Evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak 3 puan almayı hedefliyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazanarak ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada tüm sporseverleri takımlarına destek olmaya davet ediyoruz."

Aralık, Bağlar, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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