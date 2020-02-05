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Siirt Özel idarespor, maç hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 12 Şubat'ta oynayacağı Cizre Serhatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

05.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:14Siirt Özel idarespor, maç hazırlıklarını sürdürüyor
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta mücadele eden Özel İdarespor, 12 Şubat'ta oynayacağı Serhatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, hafta sonu Dersimspor galibiyetiyle moral bulan takımın, şampiyonluğun en favori adayı olduğunu söyledi.

Yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağladığını belirten Erten, şunları kaydetti:

"Takım olarak ikinci devrede ilk 2 maçı kazanarak önemli bir avantaj yakaladık. Hedefimizi emin adımlarla ilerliyoruz. Takımda şuan moraller çok iyi. Aldığımız 3 futbolcumuz da kısa uyum sağladı. Bu yıl şampiyonluğa ulaştırmak için kulüp ve teknik heyet olarak büyük bir çaba harcıyoruz. Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. 12 Şubat'ta kendi saha ve seyircimiz önünde grubun güçlü takımlarından Cizre Serhatspor'u konuk edeceğiz. Bu maçta da galibiyet elde ederek zirveye yükselmeyi hedefliyoruz."
Siirt Özel İdarespor grupta 37 puanla 2. sırada yer alıyor.

Cizre, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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