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Siirt Özel İdarespor Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

27.09.2019 16:02Siirt Özel İdarespor Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Takımın Sportif Direktörü Ahmet Erten, pazar günü deplasmanda oynayacakları Yüksekova Belediyespor'u yenerek gruptaki yükselişlerini devam ettirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası galibiyetinin takıma moral kazandırdığını dile getiren Erten, "Kupa maçında hafif sakatlanan Samet, Yüksekova Belediyespor maçında oynayabilecek. Sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Antrenmanlarda takımın performansı üst düzeydi. Şu an grubun en favori takımlarındanız. Bu sezon tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yüksekova, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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