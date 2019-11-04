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Siirt pervari'de antitank roketli eyp bulundu

Pervari'de antitank roketli EYP bulunduSİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerce antitank roketatar bağlanarak, uzaktan kumandayla yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçlerince imha edildi.

04.11.2019 10:44
Pervari'de antitank roketli EYP bulundu
SİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerce antitank roketatar bağlanarak, uzaktan kumandayla yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçlerince imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Yazlıca- Herekol Dağı kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamındaki arama- tarama faaliyeti sırasında,
Pervari ve Doğan köylerinden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerinde EYP düzeneği tespit edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak, uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatına bağlanmış EYP'yi kontrollü olarak imha etti.
Siirt pervari'de antitank roketli eyp bulundu

Pervari, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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