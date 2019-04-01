Siirt Seçim Sonuçları: 31 Mart Siirt Yerel Seçim Sonuçları

Siirt yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Siirt'te yerel seçim için kurulan 268 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Siirt Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti'den Mehmet Abdi Bulut ile MHP'den Ömer Yabancı ve İYİ Parti'den Ahmet Nalçacıoğlu yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Siirt yerel seçim sonuçları detayları...

SİİRT 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Siirt Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Ali İlbaş, CHP adına Şakir Sula, İYİ Parti adına Ahmet Özgür, DSP adına Ali Ergin, SP adına Seyfettin Kol Kaçar, HDP adına Berivan Helen yarıştılar. Kayıtlı olan 87 bin 793 seçmenden 72 bin 655 tanesi bu adaylar için oylarını kullandılar. Kesin olmayan sonuçlara göre Siirt Belediye Başkanı, HDP adayı Berivan Helen Işık oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların adaylara dağılımı ise şöyle;

Berivan Helen Işık HDP 32.926 OY %47,94

Ali İlbaş AK Parti 31.603 OY %46,01

Şakir Sula CHP 1.404 OY %2,04

Ahmet Özgür İyi Parti 1.005 OY %1,46

Seyfettin Kol Saadet Partisi 988 OY %1,44

SİİRT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Siirt'te seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Siirt'te 2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Siirt Belediye Başkanlığı'nı kazanan % 49,53 oy oranı ile BDP adayı Tuncer Bakırhan olmuştu. Ak Parti'den Ali İlbaş ise % 41,97 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BBP'den Hayrettin Çakıcı% 4,31 oy oranı ile 3. sırada, HÜDAPAR adayı Mehmet Tetik % 1,16 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.