Siirt Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Siirt için sandığa giden vatandaşlar, Siirt Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Siirt seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Siirt'te kim önde? Siirt seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

SİİRT 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Siirt Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Ali İlbaş, CHP adına Şakir Sula, İYİ Parti adına Ahmet Özgür, DSP adına Ali Ergin, SP adına Seyfettin Kol Kaçar, HDP adına Berivan Helen yarışacak. Toplam 9 aday, Siirt Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Siirt yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

SİİRT YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SİİRT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Siirt'te seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Siirt'te 2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Siirt Belediye Başkanlığı'nı kazanan % 49,53 oy oranı ile BDP adayı Tuncer Bakırhan olmuştu. Ak Parti'den Ali İlbaş ise % 41,97 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BBP'den Hayrettin Çakıcı% 4,31 oy oranı ile 3. sırada, HÜDAPAR adayı Mehmet Tetik % 1,16 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

SİİRT İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Siirt belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Siirt Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.