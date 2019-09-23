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Siirt-Şırnak karayolunda araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Siirt'ten Şırnak'a giden araç şarampole yuvarlandı.

23.09.2019 18:48Siirt-Şırnak karayolunda araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Siirt'ten Şırnak'a giden araç şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Şırnak karayolunda meydana geldi. Fatih A. yönetimindeki 28 NK 007 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Fatih A., Levent A., Hüseyin A., Bülent A., Metin K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şırnak, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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