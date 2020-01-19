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Siirt'te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

19.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:38Siirt'te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mahallesi 421. Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Şükriye K. adlı kadının yakınları, kendisinden alamayınca 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Şükriye K., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Dumlupınar, Polis, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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