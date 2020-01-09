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Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

09.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:01Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan V.C.'nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Baykan ilçesi Veyselkarani beldesinde ikamet eden ve birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan V.C. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. V.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Jandarma Suç Araştırma Timi, Siirt Valiliği, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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