Siirt'te 106 Köyde Su Depoları Temizlendi

Siirt
İl Özel İdare Genel Sekreterliği köy ve mezralarda bulunan su depolarını onarım, temizleme ve klorlama çalışması başlattı.
Köy ve mezralarda bulunan su depolarının gözden geçirilerek gerekli çalışmaların gerçekleştirildiğini söyleyen İl Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, sağlık açısından büyük bir önem arz eden su depoları ekiplerimiz tarafından başladı. Şuana kadar 106 köyün su depolarında bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Canpolat, "106 köyde su depolarında gerekli onarım yapılarak iç yüzeyleri fayansla kaplandı. Dış duvarlar ise sıvanarak boyandı. Bütün depolarda klorlama cihazı ile gerekli ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - SİİRT
Siirt
15 Kasım 2018 Perşembe 12:05