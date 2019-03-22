Siirt'te 11.2 Milyon Varillik Petrol Yatağı Keşfedildi

Türkiye
'nin enerji alanında Akdeniz
'de yaptığı atılımlar, yurdun doğusunda da sürüyor. Siirt
'te Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.
Türkiye enerji alanında, önemli yatırımlar ile alanda söz sahibi olmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Sondaj ve sismik araştırma gemileri ile Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araştırmaları devam ederken ülkenin, doğu kesimlerinde de faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.
Siirt enerji sahasında 11.2 milyon varil kapasiteye sahip yüksek kaliteli petrol yatağı tespit edildi. Özellikle piyasada kullanılabilme açısından verimliliği yüksek olan petrole, Siirt'te bulunan Demirkuyu-1 sahasında rastlandı. Günlük üretimin 450 varil olduğu kuyu, Türkiye ekonomisine 220 milyon liralık katkı sağlayacak. Günlük üretimin 1.000 varile çıkartılması hedeflenirken üretimdeki artış ile kazancın da katlanması planlanıyor.
Bölgede bulunan petrol, yalnızca Siirt ile de sınırlı değil. Diyarbakır
havzasında, yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesinde, yüksek kaliteli petrole rastlandı. Özellikle farklı teknolojilerin kullanıldığı bu bölgede verimli petrole ulaşabilmek için çalışmalar devam ettirilirken, yerin 3 bin 500 ile 3 bin 700 metre derinliğinde kayaların içindeki petrole ulaşmak için operasyonlar yürütülüyor. Özellikle Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu araştırma faaliyeti ile ilk etapta, 5 milyon varilden fazla rezerve sahip alan keşfedildi. Bölgede, bu teknoloji ile 50 tane daha kuyu çatlatılması planlanıyor.
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Siirt, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com