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Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı

Siirt'i Eruh ilçesi Zarova içme su hattında meydana gelen arıza, İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi.

20.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:29
Siirt'i Eruh ilçesi Zarova içme su hattında meydana gelen arıza, İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi.
Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Eruh ilçesinde 11 köye içme suyu sağlayan Zarova hattında meydana gelen arızanın giderildiğini belirtti.
Arızanın zorlu arazi şartları nedeniyle 3 günlük çalışma sonucunda giderilebildiğini kaydeden Canolat, "Hatta meydana gelen arızanın kuruma bildirilmesiyle İl Özel İdaresi Su Arıza Birimi ekiplerini yönlendirdik. Ekipler, hattın dağlık alanda yer alması ve zorlu doğa koşulları nedeniyle arızayı ancak 3 günde giderebildi. Yapılan çalışmalar sonucu köylere su verildi." dedi. Siirt’te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı

Kaynak: AA

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Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı
Etiketler : Güncel

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