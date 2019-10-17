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Siirt'te 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.

17.10.2019 11:24Siirt'te 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi
Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen araç lastiğine el konulmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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