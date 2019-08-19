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Siirt'te 12 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Siirt'te 12 ayrı suçtan araması bulunan bir zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

19.08.2019 10:25 Siirt'te 12 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
Siirt'te 12 ayrı suçtan araması bulunan bir zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 12 ayrı suçtan aranan 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "12 ayrı suçtan aranan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahsın Siirt ili Kurtalan ilçesi merkezinde bir parkta bulunduğu, üzerinde kimlik taşımadığı ve yasa dışı göçmenler içerisinde Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisi alınmıştır. Konu hakkında Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen operasyon sonucu, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Siirt E-Tipi Cezaevi'ne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt Valiliği, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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