Siirt'te 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Siirt
'in Baykan
ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Bitlis
'ten Diyarbakır
istikametine giden yolcu otobüsünü Baykan ilçe girişinde durdurdu.
Yapılan aramada 11'i Afganistan
ve 3'ü Pakistan
uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
1'i kadın 14 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.B.K. ve Z.Ş. gözaltına alındı.
Öte yandan söz konusu otobüste yolcu koltuğunun altında bulunan çantada 699 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Z.K. ve H.A. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.
Jandarma,Baykan,Siirt
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18