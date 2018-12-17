Siirt'te 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

Siirt
'in Baykan
ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1'i kadın 14 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbarı çalışmalar sonucu Bitlis
'ten Diyarbakır
istikametine giden yolcu otobüsü Baykan'da durdurularak arama yapıldı. Aramada 11'i Afganistan
, 3'ü Pakistan
uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Olayla ilgili organizatör öldüğü belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. - SİİRT
Baykan,Siirt
Kaynak: İHA