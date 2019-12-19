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Siirt'te 143 sikke ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 143 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

19.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:00Siirt'te 143 sikke ele geçirildi
'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 143 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü ve Yunuslar mezrası çevresinde bulunan sit alanlarında dedektör ile tarihi eser bulmak için izinsiz arama ve kazı faaliyeti yürüten İ.K. ve A.D'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisi alınan şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda, 143 sikke, 32 tarihi eser niteliği taşıyan metal obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu, çömlek, dedektör ve 2 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan İ.K. ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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