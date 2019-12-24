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Siirt'te 15 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'te iki takside, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

24.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22 Siirt'te 15 düzensiz göçmen yakalandı
'te iki takside, yasa dışı yollarla 'ye girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'ten Siirt'e doğru gelen ve durumundan şüphelenilen 2 taksi, Siirt- kara yolunun Üçyol mevkisinde durduruldu.
Taksilerde yapılan kontrolde, 15 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte ikametgah belgesi bulundu.
Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ö.Y. ve C.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Taksilere ilgili kanun uyarınca 53 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye, Bitlis, Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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