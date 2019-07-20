Siirt'te "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans

Siirt
İl Müftülüğü tarafından "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans düzenlendi.
Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Altıok, dini bilginin, kendi kaynağından öğrenilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, dini istismar eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İslam dinine büyük zarar verdiğini kaydetti.
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci de "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans verdi.
Konferansa din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.