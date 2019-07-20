Haberler» Güncel» Haber

Siirt'te "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans

Siirt İl Müftülüğü tarafından "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans düzenlendi.

20.07.2019 15:03 Siirt
Siirt İl Müftülüğü tarafından "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans düzenlendi.
Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Altıok, dini bilginin, kendi kaynağından öğrenilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, dini istismar eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İslam dinine büyük zarar verdiğini kaydetti.
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci de "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferans verdi.

Konferansa din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:18   Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı
15:17   Samsun'da yangın
15:17   Gurbetçilerin Kapıkule sevinci
15:16   AFAD'dan 'Düzce' açıklaması
15:16   Din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi semineri
15:15   İZMİR BİSİKLETSEVERLERDEN 'TRAFİKTE BİZ DE VARIZ' ETKİNLİĞİ
15:15   GAZİANTEP UĞURCAN, 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ