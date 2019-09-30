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Siirt'te 18 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı

Siirt'te inşa edilen 18 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı.

30.09.2019 11:14Siirt'te 18 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı
Siirt'te inşa edilen 18 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mithat Ege, 3 milyon 250 bin liraya bütçe ile yapımı tamamlanan okulun bu ay sonunda hizmete açılacağını söyledi.
Okulların fiziki alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik yapılan yatırımlarla Siirt'te eğitimin kalitesinin arttığına işaret eden Ege, "Son dönemde merkez ve ilçelerde eksikliği hissedilen yerlerde ilk, orta ve lise binaları faaliyete girdi. Okullaşmada yakaladığımız standartlarda çok iyi noktadayız. Bu yıl Barı Mahallesinde yapımı tamamlanan ortaokulun da faaliyete girmesiyle önemli bir eksiklik giderilecek." dedi.

Siirt, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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