Siirt'te 186 Bin 155 Seçmen Oy Kullanacak

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Siirt'te 186 bin 155 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Siirtliler, merkez belediye başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.21 bin 849 yeni seçmenYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Siirt'te 186 bin 155 kayıtlı seçmen bulunuyor.2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Siirt'te seçmen sayısı 21 bin 849 arttı.Siirt'te kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 718 sandığın bulunduğu ilde bu seçimlerde 750 sandık kurulacak.En fazla seçmen il merkezindeSiirt'te en fazla seçmen ve sandık kent merkezinde bulunuyor.93 bin 673 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 311 sandık kurulacak.12 sandık ve 2 bin 705 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Tillo ilçesinde olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Merkez 311 93 bin 673Baykan 66 15 bin 531Eruh 76 11 bin 846Kurtalan 143 35 bin 129Pervari 67 15 bin 598Şirvan 75 11 bin 673Tillo 12 2 bin 705