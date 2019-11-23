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Siirt'te 197 çocuğa kışlık giysi yardımı

İHH İnsani Yardım Derneğince İstanbul Pendik'ten sağlanan destekle Siirt'te ihtiyaç sahibi 197 çocuğa giysi yardımında bulunuldu.

23.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:44Siirt'te 197 çocuğa kışlık giysi yardımı
İHH İnsani Yardım Derneğince 'ten sağlanan destekle 'te ihtiyaç sahibi 197 çocuğa giysi yardımında bulunuldu.

Baykan ilçesinin Atabağı beldesindeki 30 Ağustos Zafer Ortaokulu bahçesinde, önceden tespit edilen çocuklara giysi yardımları dağıtıldı.
Çocuklar kendilerine hediye edilen yeni elbise ve ayakkabılardan dolayı büyük mutluluk yaşadı.
Pendik İHH Temsilcisi Gökhan Baştuğ, geçen ay Pendik ile Siirt arasındaki kardeşlik köprüsü kapsamında başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımların beldedeki öğrencilere dağıtıldığını aktardı.

İHH'nın dünyanın farklı ülkelerindeki yetim ve terör mağduru çocuklara destek sunduğuna işaret eden Baştuğ, "Sadece Siirt ile sınırlı kalmadık aynı zamanda dünyanın birçok ülkesindeki dar gelirli ailelerin çocuklarını giydirmek için sponsor olduk. Geçen ay da Pendik'ten Siirt'e kardeşlik köprüsü kapsamında başlattığımız kampanyada hayırseverlerin desteğiyle alınan yardımları Atabağı beldesindeki çocuklara bot, mont ve malzemesi olarak dağıttık. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.
Okul müdürü Yusuf Bitkay da yapılan yardımlardan dolayı emeği geçenleri kutladı.

İstanbul, Pendik, Siirt, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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